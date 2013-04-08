Предлагаю постоянную подработку/работу для программиста, хорошо знакомого с PHP. Необходимо: до/разработка готового дизайна шаблона до/разработка модулей и компонентов — магазин, аукцион, различные инфо/статистика установка новых расширений ...
Специалист по opencart
Ищу специалиста по openCart.
Нужно довести до ума несколько магазинов и периодически помогать с их усовершенствованием, чинить баги, разрабатывать сервисы, апргейдить движок.
Желательно, чтобы специалист разбирался в верстке.
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