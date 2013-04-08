Специалист по opencart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки737 просмотров

Ищу специалиста по openCart.

Нужно довести до ума несколько магазинов и периодически помогать с их усовершенствованием, чинить баги, разрабатывать сервисы, апргейдить движок.

Желательно, чтобы специалист разбирался в верстке.

Opencart
12 лет назад
ledstorm
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров