Незначительные изменения в магазин на Joomla

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Завершен2 заявки110 просмотров

В магазине на Joomla статья на главной странице (HTML модуль) отображается не только на главной, но и в карточках товара. Нужно сделать, чтобы она отображалась только на главной.

HTMLJoomla
12 лет назад
Nezhin
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Все быстро, четко. Спасибо :)
Дмитрий - отличный заказчик! Буду с ним и дальше работать. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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