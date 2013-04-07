Создание интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок214 просмотров

Добрый день.

У нас имеется :

1. Лицензия

2. Дизайн (Psd всех страниц)

3. Хостинг

4. Т.з

5. И конечно желание работать

Что нам нужно :

1.Требуется создание интернет магазина на cms Bitrix.

2. Требуется толковый специалист по Bitrix с опытом работы

3. Мы ищем специалиста на долгосрочное сотрудничество

Просьба : Агентствам не писать.

12 лет назад
probnic
Виктор 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ищу программиста на подработку/пару часов в день.

    $250

    Предлагаю постоянную подработку/работу для программиста, хорошо знакомого с PHP. Необходимо: до/разработка готового дизайна шаблона до/разработка модулей и компонентов — магазин, аукцион, различные инфо/статистика установка новых расширений ...

    JoomlaOpencartPHP
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редактирование сайта

    $100

    1.Установить на сайт sve4a.ru программу интернет магазина в разделы сделать заказ ,с одной стороны для жителейПриднестровья,с другой для жителей ближнего и дальнего зарубежья с платёжными системами для зарубежных стран или предложить упрощённый ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист по opencart

    $100

    Ищу специалиста по openCart. Нужно довести до ума несколько магазинов и периодически помогать с их усовершенствованием, чинить баги, разрабатывать сервисы, апргейдить движок. Желательно, чтобы специалист разбирался в верстке.

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка доставки/оплаты в интернет-магазине

    $250

    Сайт first-basel.ru Настроить способы доставки и привязать к способам оплаты (с установкой цен на доставку и описанием некоторых видов оплаты) Доставка курьером в пределах Мкад (оплата Наличными курьеру) 250 ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать ИМ до рабочего состояния на preste

    Доработать ИМ до рабочего состояния на preste. Сейчас он выглядит так: http://akasama.com/en/authentication?back=discount Это купленный на шаблон http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/43486.html Нужно довести до ума как в шаблоне, плюс добавить ...

    HTMLPrestaShop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внести изменения в интернет-магазин на OpenCart

    $250

    Необходимо изменить дизайн меню сайта (PSD исходник нового меню есть). Так же необходимо запрограммировать два модуля: 1. Просмотренные товары. 2. Рекомендуемые товары. Еще необходимо связать между собой стикер скидки, так ...

    Opencart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • OpenCart. Изменить порядок оплаты

    $50

    Задача: нужно изменить порядок оплаты при оформлении заказа следующим образом: требуется сделать так, чтобы в момент оформления заказа покупателю не предлагалось его тут же оплатить. вместо этого заказ должен попадать на рассмотрение ...

    Opencart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка способов оплаты/доставки

    $100

    Сайт first-basel.ru Поставленная задача: Настроить способы доставки и привязать к способам оплаты (с установкой цен на доставку и описанием некоторых видов оплаты) Доставка курьером в пределах ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад