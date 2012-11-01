probnic

Виктор probnic

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Создание сайта

    Добрый день. Требуется создание сайта (интернет магазина) на shopcms. Кто в ней разбирается пишите. С уважением, Виктор

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка сайта

    Добрый день. Есть сайт на жумла - виртуалмарт Надо 1.Сделать форму заказа в один шаг - элементы дизайна есть 2.Обновить cms Пишите какая сумма?

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта на Битрикс

    Добрый день. Требуется запрограммировать сайт на битрикс. 1. Есть дизайн 2. Есть лицензия -эксперт 3. Нужно за верстать и запрограммировать сайт по Т.З От Вас жду : 1.Сроки 2. Сумма 3.Условия работы. Требуется долгое сотрудничество.Студиям не писать.Желательно Москва.

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день. Требуется дизайнер на долгое сотрудничество. Нужно 1 этап : сделать дизайн сайта Т.З прилагаю. Обязательно Москва. Студиям не писать.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта

    Добрый день. Есть сайт хк-снежинка.рф – для него сделан уже редизайн. Вот надо сделать верстку нового редизайну и немного понастроить. Сразу пишу то что ищем на долгое сотрудничество. Если это проект «ок» – то будем ...

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн картинок продукции

    Добрый день. Ищем дизайнера на долгое сотрудничество. Задача 1 : нужно будет сделать редизайн картинок продукции – они сделаны в виде технических картинок. на подобии чертежи –, но в красивом виде. Разбираться в продукции не ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер

    Добрый день. Ищем дизайнера на долгое сотрудничество. Задача 1 : нужно будет сделать редизайн картинок продукции – они сделаны в виде технических картинок. на подобии чертежи – но в красивом виде. Разбираться в продукции ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад