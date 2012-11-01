Добрый день. У нас имеется : 1. Лицензия 2. Дизайн (Psd всех страниц) 3. Хостинг 4. Т.з 5. И конечно желание работать Что нам нужно : 1.Требуется создание интернет магазина на cms Bitrix. 2. Требуется ...
- Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нам нужно сделать интернет магазин. На движке shopcms Кто знает эту cms пишите. Другие cms не рассматриваются.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется создание сайта (интернет магазина) на shopcms. Кто в ней разбирается пишите. С уважением, ВикторИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется доработка и поддержка сайта на движке Hot cms Кто заинтересовался - пишите. Присылайте сразу свои примеры работ. С уважением, ВикторВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть сайт на жумла - виртуалмарт Надо 1.Сделать форму заказа в один шаг - элементы дизайна есть 2.Обновить cms Пишите какая сумма?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. У меня есть 2 сайта на joomla.(магазины) Там нужно сделать правки. Кто заинтересован пишите Жду Вашего ответаВеб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется запрограммировать сайт на битрикс. 1. Есть дизайн 2. Есть лицензия -эксперт 3. Нужно за верстать и запрограммировать сайт по Т.З От Вас жду : 1.Сроки 2. Сумма 3.Условия работы. Требуется долгое сотрудничество.Студиям не писать.Желательно Москва.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть макет главной страницы. Нужно воплотить в psp и нарисовать внутренние страницы по Т.ЗДизайн сайтов27 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется дизайнер на долгое сотрудничество. Нужно 1 этап : сделать дизайн сайта Т.З прилагаю. Обязательно Москва. Студиям не писать.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть сайт хк-снежинка.рф – для него сделан уже редизайн. Вот надо сделать верстку нового редизайну и немного понастроить. Сразу пишу то что ищем на долгое сотрудничество. Если это проект «ок» – то будем ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется дизайнер на долгое сотрудничество. Обязательно Москва. Первый этап выкладываю. Жду от Вас сроки и сумму.Наружная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Ищем дизайнера на долгое сотрудничество. Задача 1 : нужно будет сделать редизайн картинок продукции – они сделаны в виде технических картинок. на подобии чертежи –, но в красивом виде. Разбираться в продукции не ...Прочее3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Ищем дизайнера на долгое сотрудничество. Задача 1 : нужно будет сделать редизайн картинок продукции – они сделаны в виде технических картинок. на подобии чертежи – но в красивом виде. Разбираться в продукции ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад