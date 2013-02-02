Создание сайта (интернет магазина)

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Добрый день.

Нам нужно сделать интернет магазин. На движке shopcms

Кто знает эту cms пишите. Другие cms не рассматриваются.

11 лет назад
probnic
Виктор 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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