Есть магазин, на базе скрипта vamshop.ru

При авторизации появляются кнопки "купить", как у

http://im.duxu.ru - тоже на vamshop.ru

(адрес сайта и коды авторизации вышлю исполнителю, до авторизации у того сайта - надписи "пожалуйста авторизируйтесь". До авторизации - смотреть его бесполезно.)

Необходимо переделать формат добавления товаров в корзину.

В каталоге (после авторизации), в ячейке с товаром, сделать возможность указывать желаемое количество товаров, как на сайте

http://planeta-i.ru/e-store/2section.php?SECTION_ID=450

(см - около "Кол-во:" - рядом с каждым товаром)

При этом товар добавляется при вводе цифры, не нужно дополнительно нажимать кнопку "в корзину" или др. Нажатие других клавиш, кроме цифр, игнорируется.

Диапазон значений: от 0 до 1 000 000.

Интересует

1. цена работы

2. срок выполнения работы.

PS

Не отвечаю на сообщения "вот icq – договоримся".

(Благодарю за понимание)

* Исполнитель в рабочие дни должен отвечать на сообщения в течении не более суток.

В рабочие дни более чем на сутки не пропадать!

* оплата в wmr, за выполненную работу, возможно поэтапно.

Для подтверждения отзывов, копия проекта опубликована здесь:

https://www.free-lance.ru/projects/1427662