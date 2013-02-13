Необходимо установить шаблон на WebAsyst
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин, на базе скрипта vamshop.ru
При авторизации появляются кнопки "купить", как у
http://im.duxu.ru - тоже на vamshop.ru
(адрес сайта и коды авторизации вышлю исполнителю, до авторизации у того сайта - надписи "пожалуйста авторизируйтесь". До авторизации - смотреть его бесполезно.)
Необходимо переделать формат добавления товаров в корзину.
В каталоге (после авторизации), в ячейке с товаром, сделать возможность указывать желаемое количество товаров, как на сайте
http://planeta-i.ru/e-store/2section.php?SECTION_ID=450
(см - около "Кол-во:" - рядом с каждым товаром)
При этом товар добавляется при вводе цифры, не нужно дополнительно нажимать кнопку "в корзину" или др. Нажатие других клавиш, кроме цифр, игнорируется.
Диапазон значений: от 0 до 1 000 000.
Интересует
1. цена работы
2. срок выполнения работы.
PS
Не отвечаю на сообщения "вот icq – договоримся".
(Благодарю за понимание)
* Исполнитель в рабочие дни должен отвечать на сообщения в течении не более суток.
В рабочие дни более чем на сутки не пропадать!
* оплата в wmr, за выполненную работу, возможно поэтапно.
Для подтверждения отзывов, копия проекта опубликована здесь:
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