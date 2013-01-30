Интернет-магазин на Prestashop

1) Нужно доработать стандартную корзину, добавив возможность выбора "пробников" и подарков в зависимости от суммы заказа. Подарок Выбирается после нажатия кнопки соцсетей (лайк и прочее). Галка "я сделал заказ на Вашем другом сайте, прошу объединить" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист из Украины. Идеально Киев
Реализация интернет магазина на преста шоп (нужно будет подпилять)
Ориентирована на долгое сотрудничество.
Новичкам просьба не писать.
От вас портфолио с реализаванными магазинами на данном движке и сроки
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