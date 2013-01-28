Создание интернет-магазина на сайте insales

Здравствуйте! Нам нужна верстка xslt-шаблона для нашего интернет-магазина одежды на UMI CMS. Дизайн уже есть, как в psd файлах, так и "живой" пример конечного сайта: ideeli.com (на 95% нужен такой же магазин по функционалу и дизайну). Приобретенная ...