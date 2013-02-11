Есть готовый макет интернет-магазина (картинки). Нужно его "собрать". Есть опыт работы с интернет-магазином на VamShop в течении 7-ми лет, поэтому хотелось бы делать интернет-магазин на схожей платформе или на такой-же интуитивно понятной для конечного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать интернет-магазин одежды под ключ.
Нравится http://www.wildberries.ru/ - примерно такой же по дизайну и функционалу.
Подробности - исполнителю. Жду предложений по срокам и стоимости.
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