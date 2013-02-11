Интернет-магазин одежды под ключ

$500
Интернет-магазиныЗавершен9 заявок211 просмотров
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Требуется создать интернет-магазин одежды под ключ.

Нравится http://www.wildberries.ru/ - примерно такой же по дизайну и функционалу.

Подробности - исполнителю. Жду предложений по срокам и стоимости.

11 лет назад
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 дня назад
Выбранный исполнитель
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$500
5 дней
Хорошая профессиональная работа. Всё выполнено в срок, доработки, которые небыли учтены в ТЗ выполнены. Полученный результат превзошел ожидаемый. Приятно порадовала после продажная поддержка. Буду далее сотрудничать с Владимиром.
Мой лучший заказчик. Этим думаю всё сказано :)
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