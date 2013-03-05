Интернет магазин цветов

Интернет-магазиныЗавершен20 заявок280 просмотров
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Требуется сделать интернет-магазин цветов.

Тех. задание прикреплено.

Ссылки на шаблоны с примерно тем что нужно - на первом листе тех. задания.

Ваши предложения: цена, срок, CMS

11 лет назад
SergeyRos
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Renaq
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$600
14 дней
Хороший специалист, всегда на связи, в процессе разработки вносил свои предложения для улучшения сайта, проект выполнен быстро и качественно, все очень понравилось. Рекомендую!
Рекомендую работать с заказчиком! Четко поставленная задача и оплата в срок.
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