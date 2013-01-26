Нужен фильтр по категориям товара

Здравствуйте. Необходимо настроить хлебные крошки на virtuemart. Модуль в коде страницы отображается, но визуально - нет. + необходимо в переходах между товарами изменить "Prev product" и "Next Product" на заголовки соответствующих товаров. Скрин, прикрепил с пояснениями. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, требуется фильтр по свойствам товара который будет располагался тут http://matras-sevastopol.com/shop/category/katalog-tovara на движке Imagecms версия 2.1.6. Это фильтр должен работать по всем товару, а не по отдельной категории!!
Данная работа уже давалось программисту по imagecms. Но он отказался от работы, вот что он ответил -
"Фильтрация работает в той категории, откуда произошел запрос, то есть - переходим в EMM, там форма фильтрации, мы фильтруем по этой категории, переходим в Neolux, там форма фильтрации, и фильтруем по этой категории. Соответственно переходим сюда http://matras-sevastopol.com/shop/category/katalog-tovara, и фильтр будет распространятся только по этой категории. И это вполне логично, зачем человеку заходить в одну категорию, чтобы начать фильтрацию по всем категориям.
Кроме того, я сейчас пересмотрел исходники 2.1.6 и 3.*, 4.*, в 2.1.6. оказывается ещё даже нету поиска с фильтрацией по категориям, по брендам, фильтра цен, и.т.д. в 2.1.6 при поиске даже сортировки нет."
Поэтому может всё такие есть какие то вариант сделать этот фильтр, жду предложения сроки работы и цена!
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