Приветствую! Нужно добавить выбор размера товара на сайте и чтобы в корзине он отображался. Насколько понимаю это лишь надстройка битрикса, программировать ничего не надо. Бюджет 150р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать интернет-магазин электроники под ключ на хорошей цмс или доработать уже существующий.
рассматриваю Opencart и др.
Необходимые возможности:
многоуровневое меню.
Система фильтров по свойствам товаров.
импорт прайсов по заданным колонкам, с привязкой к опредленным параметрам.
автоматический поиск картинок в новые товары по названию товара (с возможностью выбора картинки).
возможно встроенный парсер под определенные сайты.
красивый дизайн.
предлагайте сроки, стоимость и возможности в личку.
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