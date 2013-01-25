Общая корзина для двух сайтов

Попал на кидалово впервые за 3 года. Поинтересовался на форуме webasyst, возможно ли сделать общую корзину для двух моих сайтов. Вот этот товарищ http://www.weblancer.net/users/phpprosmarty/ постсучался в аську с предложением сделать за неделю. Договорились по деньгам, я внес предоплату. Сказал, 4 рабочих дня, прошло 6, сказал еще 2-3 дня и будем тестить на сайтах. И исчез.

Нужно было оформить сделку через weblancer, чтоб хоть портфолио ему попортить за такие дела, а тут приходится в своем аккаунте расписываться в собственной недальновидности.

Сергей, извинюсь за гадкий пасквиль на тебя при условии сделанной работы или возврата денег.