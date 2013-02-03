Интернет-магазин текстиля на DRUPAL

Интернет-магазиныЗавершен12 заявок204 просмотра
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Необходимо создание интернет магазина без сложного графического дизайна по продаже изделий из текстиля (кол-во товаров от 500). В качестве примера http://www.bravotextil.ru/ Детали и дизайн обсуждается. Работа не разовая в планах создание еще 2 аналогичных магазинов по продаже текстиля (можно ли на этом этапе предусмотреть использование общего хранилища товара для будущих сайтов, но с возможностью замены цены и исключения товара из показа на них по желанию?) и светодиодного оборудования.

Цель получить результат без огромных капиталовложений, если в примере сайта есть блоки существенно влияющие на стоимость просьба сообщить.

Если устроит цена - обсуждение и согласование ТЗ, вариант оплаты любой.

Просьба указывать цену и сроки.

PS ссылка была не рабочая, правильная http://www.bravotextil.ru/

Drupal
11 лет назад
vvkauto
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dad113
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$400
7 дней
Андрею спасибо. Работой довольны. По факту сроки меньше заявленных. Помог определится с дизайном, дает грамотные рекомендации. Советуем другим и сами будем еще обращаться.
Приятно было работать, рекомендую.
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