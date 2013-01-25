Настройка api на WordPress ecommerce

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок112 просмотров
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интересует автоматизация продажи как на картинке-схеме работы(только от поставщика назад через меня а не напрямую). я являюсь посредник(Publisher на картинке) не имею товара, но передаю заказы поставщику... нужна автоматизация в таких моментах как "обновление прайса(позиций магазина)", авто заказ(по факту получения оплаты), возможность подключать, под разные услуги, разных поставщиков.

мне нужно работать с определенным сайтом, у меня имеется:

- api документация

- примеры и возможность тестировать

- классы расписаны в jquery.js с сайта с которым нужно работать.

Нужно:

- подобрать commerce для WP исходя из специфики магазина

- доработать из того что имеется api module

- все)

САЙТ НЕ НУЖНО СОЗДАВАТЬ!!! Я САМ СОЗДАМ и НАСТРОЮ! ТОЛЬКО МОДУЛЬ ИНТЕРЕСУЕТ и КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО COMMERCE

просьба обращаться только опытным.

работаю по СБР

WordPress
11 лет назад
andrejind
Анна 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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