интересует автоматизация продажи как на картинке-схеме работы(только от поставщика назад через меня а не напрямую). я являюсь посредник(Publisher на картинке) не имею товара, но передаю заказы поставщику... нужна автоматизация в таких моментах как "обновление прайса(позиций ...
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад
нужна консультация опытного специалиста по настройки биллинга для работы с клиентами(продажа услуг), по принципу хостинг компаний. нужен человек с опытом настройки биллинг панели, автоматизация процессов оплаты и переадресация заказов поставщикам, обновление продуктов ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен сайт для продажи виртуальных услуг 20-50 услуг который будет работать по API с поставщиками(исполнителями заказов) на автоматическом уровне - я перепродаю и все поставщики предоставляют мне инфу по API соединению с ними! ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад