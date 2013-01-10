andrejind

Анна andrejind

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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  • Настройка api на WordPress ecommerce

    интересует автоматизация продажи как на картинке-схеме работы(только от поставщика назад через меня а не напрямую). я являюсь посредник(Publisher на картинке) не имею товара, но передаю заказы поставщику... нужна автоматизация в таких моментах как "обновление прайса(позиций ...

    WordPress
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка биллинга\настройка API

    нужна консультация опытного специалиста по настройки биллинга для работы с клиентами(продажа услуг), по принципу хостинг компаний. нужен человек с опытом настройки биллинг панели, автоматизация процессов оплаты и переадресация заказов поставщикам, обновление продуктов ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин с API на Opencart

    $500

    Нужен сайт для продажи виртуальных услуг 20-50 услуг который будет работать по API с поставщиками(исполнителями заказов) на автоматическом уровне - я перепродаю и все поставщики предоставляют мне инфу по API соединению с ними! ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад