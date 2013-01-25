Интернет-магазин футболок Open Cart

$500
Интернет-магазиныЗакрыт12 заявок252 просмотра
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1. Категории на главной 12 шт с фото

2. Фильтр сортировка по цветам

3. Фильтр сортировка по ценам

4. Поиск по всем критериям

5. Яндекс карта

6. Яндекс метрика

7. Google analytics

8. Система оплаты киви через терминал

9. Расчет доставки по весу по Казахстану

10. Купоны на скидку

11. Сертификаты подарочные

12. Новостная колонка

13. Блоги

14. Фотогалерея

15. Видео с ютуба чтоб вставлялось

16. События чтоб можно было выкладывать

17. Банеры учет по показам и кликам

18. Партнерская система

19. Язык сайта АНГЛ и РУСС

20. Автоматическое выставление счета для оплаты через кассу

21. Конструктор футболок

11 лет назад
kot81
42 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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