Добавить выбор размера на Битрикс 12

$50
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки121 просмотр
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Приветствую!

Нужно добавить выбор размера товара на сайте и чтобы в корзине он отображался.

Насколько понимаю это лишь надстройка битрикса, программировать ничего не надо.

Бюджет 150р.

11 лет назад
id9999i
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
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