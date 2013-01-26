Оптимизировать импорт на Битрикс

интересует автоматизация продажи как на картинке-схеме работы(только от поставщика назад через меня а не напрямую). я являюсь посредник(Publisher на картинке) не имею товара, но передаю заказы поставщику... нужна автоматизация в таких моментах как "обновление прайса(позиций ...