Virtuemart: хлебные крошки, перелинковка

Попал на кидалово впервые за 3 года. Поинтересовался на форуме webasyst, возможно ли сделать общую корзину для двух моих сайтов. Вот этот товарищ http://www.weblancer.net/users/phpprosmarty/ постсучался в аську с предложением сделать за неделю. Договорились по деньгам, ...