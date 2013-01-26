Корзина и оформление заказов (Joomla + Virtuemart)

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Ищем фрилансера, который переделает корзину и оформление заказов, сделав интерфейс юзабельным и современным. Интернет-магазин (armadagross.ru ) на Joomla + Virtuemart (Версия 1.5.17 + 1.1.2 stable) . В случае успешного выполнения задачи, возможно дальнейшее регулярное сотрудничество.

Чтобы примерно оценить задачу, посмотрите приложения (предполагается использование Jquery & Bootstrap). Скрины и рисунки расположены в следующей очередности:

1) Скрин корзины (как сейчас)

2) Рисунок корзины (как нужно)

3) Скрин "оформление заказа" (как сейчас)

4) Рисунок "оформление заказа" (как нужно)

JoomlaVirtuemart
11 лет назад
armadagross
Максим 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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