Корзина и оформление заказов (Joomla + Virtuemart)

Здравствуйте, требуется фильтр по свойствам товара который будет располагался тут http://matras-sevastopol.com/shop/category/katalog-tovara на движке Imagecms версия 2.1.6. Это фильтр должен работать по всем товару, а не по отдельной категории!! Данная работа уже давалось программисту по imagecms. Но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем фрилансера, который переделает корзину и оформление заказов, сделав интерфейс юзабельным и современным. Интернет-магазин (armadagross.ru ) на Joomla + Virtuemart (Версия 1.5.17 + 1.1.2 stable) . В случае успешного выполнения задачи, возможно дальнейшее регулярное сотрудничество.
Чтобы примерно оценить задачу, посмотрите приложения (предполагается использование Jquery & Bootstrap). Скрины и рисунки расположены в следующей очередности:
1) Скрин корзины (как сейчас)
2) Рисунок корзины (как нужно)
3) Скрин "оформление заказа" (как сейчас)
4) Рисунок "оформление заказа" (как нужно)
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