armadagross

Максим armadagross

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо доработать проект с обучающими играми

    $1000

    Проект реализован на стеке Angular / Python, ищем человека, который сможет нам помочь с частью проекта. Ищем не обязательно fullstak разработчика, возможна работа только с бекенд или фронтенд частью. Кратко о том, ...

    AngularPython
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение для Android/iOS

    Приложение представляет из себя систему автоматизации закупок непродовольственных товаров в оптовых центрах. Основной функцией является "накладная товаров", которая представляет из себя список строк в формате "Кол-во x Цена = Сумма". Начать работу с ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Корзина и оформление заказов (Joomla + Virtuemart)

    Ищем фрилансера, который переделает корзину и оформление заказов, сделав интерфейс юзабельным и современным. Интернет-магазин (armadagross.ru ) на Joomla + Virtuemart (Версия 1.5.17 + 1.1.2 stable) . В случае успешного выполнения задачи, возможно дальнейшее регулярное сотрудничество. ...

    BootstrapJoomlajQuery
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад