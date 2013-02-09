Проект реализован на стеке Angular / Python, ищем человека, который сможет нам помочь с частью проекта. Ищем не обязательно fullstak разработчика, возможна работа только с бекенд или фронтенд частью. Кратко о том, ...
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- $1000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Приложение представляет из себя систему автоматизации закупок непродовольственных товаров в оптовых центрах. Основной функцией является "накладная товаров", которая представляет из себя список строк в формате "Кол-во x Цена = Сумма". Начать работу с ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищем фрилансера, который переделает корзину и оформление заказов, сделав интерфейс юзабельным и современным. Интернет-магазин (armadagross.ru ) на Joomla + Virtuemart (Версия 1.5.17 + 1.1.2 stable) . В случае успешного выполнения задачи, возможно дальнейшее регулярное сотрудничество. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад