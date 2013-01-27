Собрать магазин на Opencart

Здравствуйте, требуется разработать интернет магазин. Есть два ориентира: 1. evro-stok.ru/ 2. www.vasko.ru/ В ответе, пожалуйста, указывайте цену разработки каждого магазина, на каком движке разрабатываете, сколько по срокам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется создать сайт на opencart'e. ТЗ: http://rusfolder.com/34691266
Если считаете оптимальным для этого другую систему наиболее удобную для вас – предлагайте.
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