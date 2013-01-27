Доработка сайта на движке CS-CART (PHP, MySQL)

Ищем фрилансера, который переделает корзину и оформление заказов, сделав интерфейс юзабельным и современным. Интернет-магазин (armadagross.ru ) на Joomla + Virtuemart (Версия 1.5.17 + 1.1.2 stable) . В случае успешного выполнения задачи, возможно дальнейшее регулярное сотрудничество. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт на движке CS-CART: http://demo.cs-cart.com/professional/
http://demo.cs-cart.com/professional/admin.php?dispatch=auth.login_form&return_url=admin.php
Что нужно доделать:
1.Шапка сайта:
- Вставляем несколько телефонов больших размеров.
- убираем все лишнее кроме: Лого, поиск, телефоны, мой профиль, корзина.
2. Блок «Комплект товаров» - убрать его с вкладки где описание и сделать его отдельным блоком. Суть та же: чайник + кружка + ложка = Цена со скидкой, если все сразу!
3. Иконки других фотографий под основной фото – убрать стрелочки и показ только 3х иконок как тут: http://digbox.ru/nook-simple-touch-with-glow-light.html
а сделать чтоб выпадали все иконки фото и их размеры были в разы больше. Так же они должны располагаться на всю ширину основного фото.
4. Сделать «Лупу» при наведении на фото товара. Пример тут: http://demo-ultimate.advantshop.net/products/apple-iphone-5-64gb-black
5. Меняющиеся фото при смене характеристик цвета. Т.е. под ценой есть характеристика выбора нужного цвета, при нажатии на нужную иконку меняется основная фото. Пример тут: http://digbox.ru/ipod-touch-5-64gb.html
6. Сделать пробел в Цене между тысячными и сотыми.
7. Сделать фон в виде прямоугольника красного цвета, а цену белым цветом. Увеличить размер цены. Пример прямоугольника: http://www.tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/televizory/-/79499/
Условия:
- Цена договорная – ваше предложение, т.к. я не имею понятия о часах работы на такое ТЗ.
- сроки – любые, но реальные. Задержка с вашей стороны – не нужна. Только реальные сроки.
- оплату можно разбить на этапы. Часть задач делаете – мы оплачиваем.
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