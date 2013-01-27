Сайт "под ключ" по нашему шаблону. Срочно!

Есть готовый макет интернет-магазина (картинки). Нужно его "собрать". Есть опыт работы с интернет-магазином на VamShop в течении 7-ми лет, поэтому хотелось бы делать интернет-магазин на схожей платформе или на такой-же интуитивно понятной для конечного пользователя (того, кто будет непосредственно заниматься его администрированием). Нужен модуль аукцион (аналогов в России не видели) - есть образец. Заинтересованы в долговременном сотрудничестве: создание интернет-магазина "под ключ", размещение на сайте, возможно дальнейшая разработка дополнительных модулей и проч. Основное требование к платформе: быстродействие и удобство как для администратора, так и для покупателя.