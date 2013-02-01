Интернет-магазин женской одежды

Cуть в следующем, ставим голую опенкарт (лучше maxzone 1.5.4.1), подбираем более-менее подходящий свободный шаблон на тему одежда для женщин, цвета розовые сиреневые пастельные фон белый, заполняем его рубриками-подрубриками для примера, товары, по одному в каждую рубрику, фильтр по артиклу цене, категории, размерам, цветам. На странице самого товара тоже самое, там с блоками, рекомендуемые товары, хиты продаж и т.п., вообщем все как у стандартного опенкарт. Обязателен выбор размеров и цветов (и те и другие картинками) При наведении на картинку товара появляется увеличение области картинки. Рубрики новости, Полезные статьи. В шаблоне и везде убрать левые ссылки, убрать возврат товара, цифровые товары, партнерскую программу и т.п.

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