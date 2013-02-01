Интернет-магазин женской одежды

Верстка, оформление заказа, карточка товара. ТЗ при личном общении.Предоплата возможно после выполнения определенного объема работ. Joomla! 2.5.8 Stable + VirtueMart 2.0.18a MINOR Revision: 6814 [KeepProtected] Цена договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cуть в следующем, ставим голую опенкарт (лучше maxzone 1.5.4.1), подбираем более-менее подходящий свободный шаблон на тему одежда для женщин, цвета розовые сиреневые пастельные фон белый, заполняем его рубриками-подрубриками для примера, товары, по одному в каждую рубрику, фильтр по артиклу цене, категории, размерам, цветам. На странице самого товара тоже самое, там с блоками, рекомендуемые товары, хиты продаж и т.п., вообщем все как у стандартного опенкарт. Обязателен выбор размеров и цветов (и те и другие картинками) При наведении на картинку товара появляется увеличение области картинки. Рубрики новости, Полезные статьи. В шаблоне и везде убрать левые ссылки, убрать возврат товара, цифровые товары, партнерскую программу и т.п.
Все вопросы в личку.
- Похожие заказы
- $250Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется создать интернет-магазин одежды под ключ. Нравится http://www.wildberries.ru/ - примерно такой же по дизайну и функционалу. Подробности - исполнителю. Жду предложений по срокам и стоимости.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Есть готовый макет интернет-магазина (картинки). Нужно его "собрать". Есть опыт работы с интернет-магазином на VamShop в течении 7-ми лет, поэтому хотелось бы делать интернет-магазин на схожей платформе или на такой-же интуитивно понятной для конечного ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Нужно сделать сайт-магазин по продаже обуви. Особо выдающийся функционал не требуется. Вот аналог, который грубо говоря нужно "отксерить" -- http://www.nobleshoes.net/ Цветовое оформление и размещение элементов на странице будет обсуждаться дополнительно. Особое внимание ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать интернет-магазин цветов. Тех. задание прикреплено. Ссылки на шаблоны с примерно тем что нужно - на первом листе тех. задания. Ваши предложения: цена, срок, CMSИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Добрый день. Требуется создать сайт на opencart'e. ТЗ: http://rusfolder.com/34691266 Если считаете оптимальным для этого другую систему наиболее удобную для вас – предлагайте.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, требуется разработать интернет магазин. Есть два ориентира: 1. evro-stok.ru/ 2. www.vasko.ru/ В ответе, пожалуйста, указывайте цену разработки каждого магазина, на каком движке разрабатываете, сколько по срокам.Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Имеется сайт на движке CS-CART: http://demo.cs-cart.com/professional/ http://demo.cs-cart.com/professional/admin.php?dispatch=auth.login_form&return_url=admin.php Что нужно доделать: 1.Шапка сайта: - Вставляем несколько телефонов больших размеров. - убираем все лишнее кроме: Лого, поиск, телефоны, мой профиль, корзина. 2. Блок «Комплект товаров» - убрать его с вкладки где описание ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищем фрилансера, который переделает корзину и оформление заказов, сделав интерфейс юзабельным и современным. Интернет-магазин (armadagross.ru ) на Joomla + Virtuemart (Версия 1.5.17 + 1.1.2 stable) . В случае успешного выполнения задачи, возможно дальнейшее регулярное сотрудничество. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад