Интернет-магазин женской одежды

$50
Интернет-магазиныЗавершен4 заявки236 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Cуть в следующем, ставим голую опенкарт (лучше maxzone 1.5.4.1), подбираем более-менее подходящий свободный шаблон на тему одежда для женщин, цвета розовые сиреневые пастельные фон белый, заполняем его рубриками-подрубриками для примера, товары, по одному в каждую рубрику, фильтр по артиклу цене, категории, размерам, цветам. На странице самого товара тоже самое, там с блоками, рекомендуемые товары, хиты продаж и т.п., вообщем все как у стандартного опенкарт. Обязателен выбор размеров и цветов (и те и другие картинками) При наведении на картинку товара появляется увеличение области картинки. Рубрики новости, Полезные статьи. В шаблоне и везде убрать левые ссылки, убрать возврат товара, цифровые товары, партнерскую программу и т.п.

Все вопросы в личку.

11 лет назад
mpotemkin
Сергей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bullet2018
32 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Анатолий, отличный исполнитель. ТЗ пониамет правильно. Все делает четко. Если нужны какие либо исправления, дополнения - всегда поделиться своим видинием, это оказывается большим подспорьем в работе над проектом. Очень рекомендую данного исполнителя.
Отличный заказчик. Грамотно излагает то, что хочет получить в итоге. С оплатой нет проблем.
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