Обновление магазина OpenCart с 0.2.0 до 1.5

$100
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Необходимо обновить магазин на OpenCart с версии 0.2.0 до последней 1.5.4, адрес магазина http://balakovoclimat.ru.

Все существующие данные должны остаться (категории, товары, заказы и т.д.).

OpenCart
11 лет назад
digitaldemiurge
Коробкин 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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