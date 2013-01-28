Обновление магазина OpenCart с 0.2.0 до 1.5

Есть готовый макет интернет-магазина (картинки). Нужно его "собрать". Есть опыт работы с интернет-магазином на VamShop в течении 7-ми лет, поэтому хотелось бы делать интернет-магазин на схожей платформе или на такой-же интуитивно понятной для конечного ...