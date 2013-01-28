Шаблон интернет-магазина на UMI CMS

Здравствуйте!

Нам нужна верстка xslt-шаблона для нашего интернет-магазина одежды на UMI CMS.

Дизайн уже есть, как в psd файлах, так и "живой" пример конечного сайта: ideeli.com (на 95% нужен такой же магазин по функционалу и дизайну).

Приобретенная umi, домен, хостинг есть.

Скриншоты главной страницы сайта - во вложении к (один с нераскрытым меню, другой - с раскрытым меню и с передвигающейся панелью внизу экрана), а также скриншот категории товаров.

Передвигающаяся панель внизу экрана будет на каждой странице магазина.

Т.е. на главной странице сайта картинки ведут на категории товаров. На главной странице пока нарисовано две группы - "Новые предложения" и "Горящие акции" (то, что отделено фиолетовыми линиями), но в шаблоне сайта желательно предусмотреть возможность добавления и удаления разделов на главную (как будто виджеты), если такое возможно каким-то образом реализовать на umi.

Главное верхнее меню на сайте настраиваемое из панели управления. А также настраиваемый правый сайдбар на главной (т.е., например, если баннер не выставлен в панели управления, то он и в сайдбаре на сайте не отображается).

Важное замечание: чтобы акции (скидки) на сайте можно было максимально гибко выставлять на разные товары или группу/группы товаров или даже на одно или несколько свойств товара (например, только цвет или размер), а не только одну акцию на все товары сразу.

Остальные страницы сайта, касающиеся товаров (страница категории товаров и страница товара) будут выглядеть и функционировать практически также, как на ideeli.com - их и другие моменты мы тогда подробнее опишем после выбора исполнителя.

На странице категории, также как, например, на http://www.ideeli.com/events/118082/latest_view при наведении мыши на товар будет появляться кнопка "Быстрый просмотр" (Quick View), и при нажатии на нее - окно быстрого просмотра товара.

Важно заметить, что в меню категории (слева) появляется сортировка только по тем параметрам (например, размер, бренд, категория и т.д.), которые присущи данной категории. Т.е. в разных категориях меню разное - оно зависит от товаров, которые находятся в просматриваемой категории.

У зарегистрированного пользователя на сайте будет страница его аккаунта с вкладками как здесь: http://www.ideeli.com/my_account/orders , страница корзины (в виде всплывающего окна так же как и на ideeli) и страница избранного (товары, которые пользователь отметил, нажав сердечко, чтобы добавить их в избранное).

Стоит отметить, что в аккаунте пользователя есть страница "кредитов" (их описание в https://support.ideeli.com/app/answers/detail/a_id/48) , т.е. это бонусы, начисленные пользователю за приглашение друзей.

Что касается корзины: при добавлении товара в нее у пользователя есть n-ное количество минут (отсчитываемое в обратном порядке), чтобы оформить покупку (на ideeli, например, это 20 минут; мы же хотели бы, чтобы время можно было выставить самостоятельно из панели управления).

Также на сайте будут простые текстовые страницы (с настраиваемыми из панели управления сайдбарами слева и справа), такие, как например, "О нас" http://www.ideeli.com/pages/about_us , "Контакты" и т.д. (раздела блога НЕ будет http://blog.ideeli.com/ ).

Напишите, пожалуйста, какой у Вас опыт работы с UMI, и во сколько Вы оцениваете этот проект и сроки?

Ждем Ваших ответов.

Спасибо!