Обновить модуль Prestashop с 1.4 до 1.5

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Есть модуль для Престашоп - paypal с комиссией. Он работал корректно под 1.4. После обновления до 1.5 модуль перестал работать. Нужно восстановить работоспособность под Prestashop 1.5.
Модуль небольшой - основной класс - 500 строк.
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