Нужно сделать копию интернет магазина +добавки

$500
Интернет-магазиныЗакрыт20 заявок221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать копию сайта http://clickandgrow.ru/ с дополнениями.

Каталог товаров, корзина,новости, оформление заказа, текст страница. интеграция соц сети.

Всю информацию картинки и т.д предоставлю.

Интересует стоимость и сроки.

11 лет назад
siverstong
Алексей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад