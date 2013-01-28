Интернет-магазин женской одежды по моему дизайну

Василий во время обсуждения проекта показался очень внимательным и понимающим специалистов, поэтому мы его и выбрали. Казалось, он все понимает с первого слова. За свою работу над интернет-магазином, включая модуль аукцион, попросил 500$ и обещал все сделать за 2 недели. В результате, Василий делал все очень медленно (потому что параллельно работал еще с несколькими заказчиками), прошло 1,5 месяца, мы заплатили 300$ (как только Василий говорил, что пора платить, мы сразу делали оплату) и получили частично функционирующий интернет-магазин, в котором реально работала только функция добавления товара. Модуль "аукцион" написан не был. Бланк заказа был рассчитан под Америку, процесс регистрации клиентов не был отработан. Футер вообще отсутствовал. В работе интернет-магазина были ошибки. Не смотря на то, что за все время работы с Василием у нас не было конфликта, он "ушел по-английски" - просто пропал и перестал отвечать на письма и звонки. Я ждала, чтобы он как-то вышел на связь целую неделю. При этом он продолжал активно появляться на сайте Weblancer и принимать заказы. На письмо с просьбой пояснить ситуацию, мне пришел ответ, что Василий якобы находится за границей и, когда приедет, неизвестно.