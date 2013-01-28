Интернет-магазин женской одежды по моему дизайну

Интернет-магазиныЗакрыт23 заявки335 просмотров
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Есть представление, как должен выглядеть мой интернет-магазин (есть картинки, как я его вижу - логотип, внешний вид, модули и проч.). Нужен исполнитель "под ключ" с перспективой дальнейшего сотрудничества (изменения, доработки). Есть опыт работы с VamShop, как работают другие CMS представления нет, поэтому хотелось бы, чтобы СMS была простая в управлении и интуитивно понятная. Естественно, русифицирована! Администрировать собираюсь сама. Важно, чтобы сайт "тянул" фото хорошего качества, быстро работал (открывал страницы), имелась возможность добавления новых модулей и проч. Одним словом - современный интернет-магазин со всеми возможностями.

11 лет назад
Nina2013
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
VdovinLab
Вдовин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-3)
11 лет назад
$300
10 дней
Василий во время обсуждения проекта показался очень внимательным и понимающим специалистов, поэтому мы его и выбрали. Казалось, он все понимает с первого слова. За свою работу над интернет-магазином, включая модуль аукцион, попросил 500$ и обещал все сделать за 2 недели. В результате, Василий делал все очень медленно (потому что параллельно работал еще с несколькими заказчиками), прошло 1,5 месяца, мы заплатили 300$ (как только Василий говорил, что пора платить, мы сразу делали оплату) и получили частично функционирующий интернет-магазин, в котором реально работала только функция добавления товара. Модуль "аукцион" написан не был. Бланк заказа был рассчитан под Америку, процесс регистрации клиентов не был отработан. Футер вообще отсутствовал. В работе интернет-магазина были ошибки. Не смотря на то, что за все время работы с Василием у нас не было конфликта, он "ушел по-английски" - просто пропал и перестал отвечать на письма и звонки. Я ждала, чтобы он как-то вышел на связь целую неделю. При этом он продолжал активно появляться на сайте Weblancer и принимать заказы. На письмо с просьбой пояснить ситуацию, мне пришел ответ, что Василий якобы находится за границей и, когда приедет, неизвестно.
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