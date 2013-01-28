Есть представление, как должен выглядеть мой интернет-магазин (есть картинки, как я его вижу - логотип, внешний вид, модули и проч.). Нужен исполнитель "под ключ" с перспективой дальнейшего сотрудничества (изменения, доработки). Есть опыт работы с VamShop, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется создание сайта (интернет магазина) на shopcms.
Кто в ней разбирается пишите.
С уважением, Виктор
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