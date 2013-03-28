Требуется создать оптово-розничный интернет-магазин.

Основные особенности:

0. 2 типа клиентов - оптовик (индивидуальный предприниматель или фирма ООО,ЗАО и пр) и розничный покупатель физическое лицо

1. несколько типов цен, назначаемых для каждого клиента или группы клиентов

2. 2 варианта отображения каталога товаров - розничный (плиткой) и оптовый (таблицей)

3. 3х-уровневая партнерская программа - 1 уровень штатный менеджер фирмы имеет % от продаж своих клиентов, 2 уровень клиент-агент имеет оптовый тип цены, по которому происходит либо продажа либо подсчет дохода от продажи своих рефералов или клиент-оптовик имеет оптовый тип цены, по которому происходит продажа, 3 уровень конечный потребитель имеет розничный тип цены, может вводить купон на скидку или иметь розничные скидки в % или выставлением определенной розничной цены.

4. прикрутить способ доставки транспортной компанией ПЭК и Деловые линии (у них на сайтах есть коды)

5. оптовик может формировать счет на оплату прямо на сайте по остаткам товара. В этом месте на сайте надо вывести статью или подсказку.

Как это должен выглядеть каталог и главная страница прилагаю в архиве, остальное надо дорисовать в этом же стиле. Единственное, нужна небольшая адаптация всего дизайна под наши фирменные цвета и логотип.

подробное ТЗ перед началом работ

указывайте cms, сроки и цену

если cms платная то указывайте конфигурацию и цену конфигурации