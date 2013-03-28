Сделать копию сайта http://clickandgrow.ru/ с дополнениями. Каталог товаров, корзина,новости, оформление заказа, текст страница. интеграция соц сети. Всю информацию картинки и т.д предоставлю. Интересует стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать оптово-розничный интернет-магазин.
Основные особенности:
0. 2 типа клиентов - оптовик (индивидуальный предприниматель или фирма ООО,ЗАО и пр) и розничный покупатель физическое лицо
1. несколько типов цен, назначаемых для каждого клиента или группы клиентов
2. 2 варианта отображения каталога товаров - розничный (плиткой) и оптовый (таблицей)
3. 3х-уровневая партнерская программа - 1 уровень штатный менеджер фирмы имеет % от продаж своих клиентов, 2 уровень клиент-агент имеет оптовый тип цены, по которому происходит либо продажа либо подсчет дохода от продажи своих рефералов или клиент-оптовик имеет оптовый тип цены, по которому происходит продажа, 3 уровень конечный потребитель имеет розничный тип цены, может вводить купон на скидку или иметь розничные скидки в % или выставлением определенной розничной цены.
4. прикрутить способ доставки транспортной компанией ПЭК и Деловые линии (у них на сайтах есть коды)
5. оптовик может формировать счет на оплату прямо на сайте по остаткам товара. В этом месте на сайте надо вывести статью или подсказку.
Как это должен выглядеть каталог и главная страница прилагаю в архиве, остальное надо дорисовать в этом же стиле. Единственное, нужна небольшая адаптация всего дизайна под наши фирменные цвета и логотип.
подробное ТЗ перед началом работ
указывайте cms, сроки и цену
если cms платная то указывайте конфигурацию и цену конфигурации
- Похожие заказы
- $500Интернет-магазины20 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется создание сайта (интернет магазина) на shopcms. Кто в ней разбирается пишите. С уважением, ВикторИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть представление, как должен выглядеть мой интернет-магазин (есть картинки, как я его вижу - логотип, внешний вид, модули и проч.). Нужен исполнитель "под ключ" с перспективой дальнейшего сотрудничества (изменения, доработки). Есть опыт работы с VamShop, ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется знание Liquid. Открывается интернет магазин одежды и аксессуаров боевых видов спорта. Нужен дизайн и оболочка сайта (движок дает сам сайт). За более подробной информацией обращаться [email protected]. Срок работы тоже обговорим.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть модуль для Престашоп - paypal с комиссией. Он работал корректно под 1.4. После обновления до 1.5 модуль перестал работать. Нужно восстановить работоспособность под Prestashop 1.5. Модуль небольшой - основной класс - 500 строк.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Изменить файл выгрузки в Яндекс маркет на WebAssyst'е.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нам нужна верстка xslt-шаблона для нашего интернет-магазина одежды на UMI CMS. Дизайн уже есть, как в psd файлах, так и "живой" пример конечного сайта: ideeli.com (на 95% нужен такой же магазин по функционалу и дизайну). Приобретенная ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо обновить магазин на OpenCart с версии 0.2.0 до последней 1.5.4, адрес магазина http://balakovoclimat.ru. Все существующие данные должны остаться (категории, товары, заказы и т.д.).Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Доделать интернет магазин по продаже автозапчастей а точнее реализовать не стандартный каталог + интеграция с 1С. Из скрина примерно понятно что за каталог. ТЗ в личку. Оплата частями: делаете часть работы на своем хостинге показываете я ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Cуть в следующем, ставим голую опенкарт (лучше maxzone 1.5.4.1), подбираем более-менее подходящий свободный шаблон на тему одежда для женщин, цвета розовые сиреневые пастельные фон белый, заполняем его рубриками-подрубриками для примера, товары, по одному в каждую ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад