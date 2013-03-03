Доработка магазина на WebAsyst (корзина, баннеры)

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) Нужно доработать стандартную корзину, добавив возможность выбора "пробников" и подарков в зависимости от суммы заказа. Подарок Выбирается после нажатия кнопки соцсетей (лайк и прочее). Галка "я сделал заказ на Вашем другом сайте, прошу объединить" , поле для номера заказа. Подробно - см приложение.

2) Связать наши сайты (http://beruska.ru и http://beruska-baby.com, с возможностью расширения) между собой: Баннеры в верхней части сайта друг на друга. Плюс баннер под корзину, см приложение.

3) Необходимо написать автоматический сборщик заказов.

Необходимые функции:

0) нажимаю "собрать заказы", запускаю сборщик

1. Собрать из заказов с пометкой "оплачен" товары в единый файл

2. Рассортировать их по торговым маркам (вкладки в Excel, или как преложите, обсудим).

3. При наличии одинакового товара в разных заказах не вносить его новой строкой, а добавлять количество к текущему

4. Отображение: Изображение товара - название - количество.

Просьба указывать какое именно (либо все) из заданий Вы готовы выполнить, за какую сумму, и сколько по времени это займет.

На "готов поработать" и прочее, ответа не ждите.

11 лет назад
BearDan
37 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
LenaSIM
Елена 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$350
10 дней
Елена очень оперативно работает. Постоянно на связи. Учитывает пожелания заказчика. Остался очень доволен сотрудничеством. При необходимости однозначно обращусь снова.
Очень толковый заказчик. Умеет грамотно поставить задание, чем экономит себе и исполнителю кучу времени. Оплата была получена в полном объеме. В целом впечатление положительное. Спасибо за сотрудничество!
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