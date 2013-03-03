Доработка магазина на WebAsyst (корзина, баннеры)

1) Нужно доработать стандартную корзину, добавив возможность выбора "пробников" и подарков в зависимости от суммы заказа. Подарок Выбирается после нажатия кнопки соцсетей (лайк и прочее). Галка "я сделал заказ на Вашем другом сайте, прошу объединить" , поле для номера заказа. Подробно - см приложение.

2) Связать наши сайты (http://beruska.ru и http://beruska-baby.com, с возможностью расширения) между собой: Баннеры в верхней части сайта друг на друга. Плюс баннер под корзину, см приложение.

3) Необходимо написать автоматический сборщик заказов.

Необходимые функции:

0) нажимаю "собрать заказы", запускаю сборщик

1. Собрать из заказов с пометкой "оплачен" товары в единый файл

2. Рассортировать их по торговым маркам (вкладки в Excel, или как преложите, обсудим).

3. При наличии одинакового товара в разных заказах не вносить его новой строкой, а добавлять количество к текущему

4. Отображение: Изображение товара - название - количество.

Просьба указывать какое именно (либо все) из заданий Вы готовы выполнить, за какую сумму, и сколько по времени это займет.

На "готов поработать" и прочее, ответа не ждите.