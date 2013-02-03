Доработки OpenCart

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки192 просмотра
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Необходимо на OpenCart 1.5.3.1 исправить следующие проблемы:

1. http://butikos.ru/index.php?route=account/register - нет выбора региона - надо сделать как здесь http://butikos.ru/index.php?route=checkout/checkout (положите какой-нить товар в корзину и приступите к оформлению, выберите Новый покупатель - Регистрация)

2. На Главной странице и в листинге категорий некоторые названия товаров заканчиваются на "Ромбик со значком вопроса" - надо убрать.

3. В админке при добавлении картинки к товару надо поменять в менеджере изображений "Папку по умолчанию" для загрузки картинок.

OpenCart
11 лет назад
orlo
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
vast667
36 летАвстралия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Приятно работать с Алексеем, сделал все раньше срока. Мы очень рады такому сотрудничеству.
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