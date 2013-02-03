Доработки OpenCart

Необходимо на OpenCart 1.5.3.1 исправить следующие проблемы:

1. http://butikos.ru/index.php?route=account/register - нет выбора региона - надо сделать как здесь http://butikos.ru/index.php?route=checkout/checkout (положите какой-нить товар в корзину и приступите к оформлению, выберите Новый покупатель - Регистрация)

2. На Главной странице и в листинге категорий некоторые названия товаров заканчиваются на "Ромбик со значком вопроса" - надо убрать.

3. В админке при добавлении картинки к товару надо поменять в менеджере изображений "Папку по умолчанию" для загрузки картинок.