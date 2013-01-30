Установка шаблона на WebAsyst

Нужен специалист из Украины. Идеально Киев Реализация интернет магазина на преста шоп (нужно будет подпилять) Ориентирована на долгое сотрудничество. Новичкам просьба не писать. От вас портфолио с реализаванными магазинами на данном движке и сроки