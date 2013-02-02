Интернет-магазин "под ключ"

Есть представление, как должен выглядеть мой интернет-магазин (есть картинки, как я его вижу - логотип, внешний вид, модули и проч.). Нужен исполнитель "под ключ" с перспективой дальнейшего сотрудничества (изменения, доработки). Есть опыт работы с VamShop, ...