Доработки сайта на битрикс

Здравствуйте, Господа! Требуется специалист для создания сайта интернет-магазина "под ключ". Товарный ассортимент: нижнее белье, парфюмерия , косметика, всего порядка 1000 товарных позиций. Предполагаемый бюджет 30 000 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Битрикс 12.0.3. Интернет-магазин - на стандартном шаблоне.
Подправить шаблон, кое-что убрать, добавить, перенести. Уникализировать этот шаблон немного.
Настоить полноценный каталог статей в отдельном разделе, где для каждой статьи будут все мета-данные, коментирование с каптчей, смайлами. Отдельное меню с разделами для статей.
В дальнейшем другие мелкие доработки, дополнения по сайту.
Ищется прежде всего исполнитель имеющий опыт работы с битриксом.
Хорошо было бы если бы вы опредили - стоимость/час.
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