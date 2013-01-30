Доработки сайта на битрикс

Битрикс 12.0.3. Интернет-магазин - на стандартном шаблоне.

Подправить шаблон, кое-что убрать, добавить, перенести. Уникализировать этот шаблон немного.

Настоить полноценный каталог статей в отдельном разделе, где для каждой статьи будут все мета-данные, коментирование с каптчей, смайлами. Отдельное меню с разделами для статей.

В дальнейшем другие мелкие доработки, дополнения по сайту.

Ищется прежде всего исполнитель имеющий опыт работы с битриксом.

Хорошо было бы если бы вы опредили - стоимость/час.