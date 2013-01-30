Сайт joomla 1,5 , vm 1 , u.search pro.

Задача оптимизировать работу сайта, сократить количество запросов в виртмарте, удалить ненужные , уменьшить нужные , разобраться со стилями чтобы 1 другому не мешало и не тормозило сайт...поубирать весь хлам джумловский и виртумартовский, который не используется. Оптимизировать сайт с упором на скорость работы.

Нужен специалист с опытом такого рода работы и чувством "как рыба в воде" с джумлой.

Потенциальному исполнителю ссылка на ресурс в приват с целью ознакомления и оценки по стоимости.