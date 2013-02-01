Доработка проекта на PrestaShop

Необходимо установить шаблон на WebAsyst
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Нужен специалист по движку PrestaShop.Доработка проекта .Оплата по этапам доработки(WM).Улучшение функционала сайта .
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