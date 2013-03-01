rabota_u_nas

Нужен специалист по движку ExpressionEngine.Доработка проекта+мобильная версия .Оплата WM.Ремонт,добавление плагинов ,улучшение функционала сайта .
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
12 лет назад
Нужен специалист по движку ExpressionEngine.Доработка проекта+мобильная версия .Оплата WM.Ремонт,добавление плагинов ,улучшение функционала сайта .
Надо построить бизнес-сайт + магазин на основе WordPress. Роль сайта продажи, отображения информации маркетинг, продвижение, меню, возможность представить свои предложения и акции, и т.д.. Для этой цели следующие ...
Нужен специалист по движку ExpressionEngine.Модернизация готового проекта+мобильная версия .Оплата WM .
Нужен специалист по движку PrestaShop.Доработка проекта .Оплата по этапам доработки(WM).Улучшение функционала сайта .