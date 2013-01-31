Специалист по ShopCMS

Есть магазин, на базе скрипта vamshop.ru При авторизации появляются кнопки "купить", как у http://im.duxu.ru - тоже на vamshop.ru (адрес сайта и коды авторизации вышлю исполнителю, до авторизации у того сайта - надписи "пожалуйста авторизируйтесь". До авторизации - смотреть ...