Интернет-магазин на Симпле

Магазин сделан на стандартном шаблоне Симплы. Дизайн жутко не нравится, как и все дизайны Симплы. Соответственно, варианта два:

1. нужен человек, который дизайн шаблона Джумлы сверстает под Симплу

2. либо просто устанавливает Джумлу, ВиртуалМаркт и туда копируем все содержимое....

И вообще, нужен совет, какой вариант лучше. Но это уже на бесплатной основе))