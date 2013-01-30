Привязать PSD к PrestaShop (или к другому движку)

Пожалуйста, пишите примерную цену, чтобы я понимал с кем имею дело.

Добрый день!

Есть PSD шаблон магазина (рисовал сам и другом).

Нужно привязать к престе (кстати, не обязательно именно к ней, если есть дешевле варианты, можно будет рассмотреть)

Версия престы

1.5.3 , можно ниже, но хотелось бы поновей.

По срокам:

Не спешу, поэтому делаете столько, сколько вам нужно, ну не месяц конечно.

По оплате:

Ищу максимально не дорого, так как это 1 мой проект, зарплата у меня 25000р в месяц. Сколько это стоит я не знаю, но надеюсь на вашу помощь и понимание. Спасибо!

Контакты

Мыло: [email protected]

Skype: k-vinogradov

Ну и здесь тоже можно писать, тему буду смотреть.