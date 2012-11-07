KirillVino

Кирилл KirillVino

 
31 годРоссия/Павловский Посад
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Нарисовать 1 баннер в 18 размерах

    $30

    1. Вес баннера не должен превышать 149 килобайт. 2. Допустимые форматы - GIF,JPG, JPEG, PNG. 3. Размеры баннеров: 320 x 50 320 x 100 468 x 60 728 x 90 250 x 250 200 x 200 336 x 280 300 x 250 120 x 600 160 ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка из PSD и привязка к Wordpress

    $150

    Необходимо сверстать и привязать 4 мекета к Wordpress Все эти 4 страницы прикрепил к проекту. Из функционала: - слайдер - форма обратной связи + попапы для видео и обратного звонка 1. После привязки должна быть возможность редактирования страниц через админку 2. Весь ...

    WordPressФорма обратной связиВерстка из PSDSEO-оптимизация
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интернет магазин на PRESTASHOP 1.4.10

    Ищу ОПЫТНОГО программиста работающего на престе 1.4.10 сайт: loveyounow.ru Необходимо: 1. Изменить шрифт на сайте (+ подрпавить верстку на сайте) 2. Исправить баги на сайте: а)неправильно отображаются наличие товара, например, есть товара и у него 3 комбинации, если по ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внутренняя оптимизация сайта / код + продвижение

    Добрый день! Необходимо провести внутреннюю оптимизацию кода интернет магазина интим товаров и нижнего белья на CMS Prestashop 1.4.10. Плюс продвигать сайт по ключевым словам. Я сам составляю слова по которым нужно продвигаться + предоставлю целевые страницы. (в основном будем ...

    Prestashop
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист PrestaShop 1.4.10

    Требуется программист имеющий опыт работы в Pretashop 1.4.10 на постоянное сотрудничество. Обязанности 1. Задание будут простые (например, переставить блок с товарами, доработать страницу с брендами, сверстать 1 страницу, оптимизировать код 1-й страницы, добавить телефон снизу итд) Условия ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Привязать верстку к PrestaShop 1.4.10

    Добрый день! Есть уже свертанный сайт + есть psd макеты http://dreik.tk/zakaz/loveyounow/katalog.html http://dreik.tk/zakaz/loveyounow/kartochka.html http://dreik.tk/zakaz/loveyounow/oformlenie.html http://dreik.tk/zakaz/loveyounow/korzina.html + еще главная. Меню вверху будет выпадающим. Оплата СТРОГО поэтапная. После успешного выполнения работы, возможен вариант удаленного сотрудничества с помесячной оплатой. Рассмотрю только бюджетные варианты, дорогие, к сожалению, не потяну. Предлагайте ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Привязать PSD к PrestaShop (или к другому движку)

    Пожалуйста, пишите примерную цену, чтобы я понимал с кем имею дело. Добрый день! Есть PSD шаблон магазина (рисовал сам и другом). Нужно привязать к престе (кстати, не обязательно именно к ней, если есть дешевле варианты, можно будет рассмотреть) Версия ...

    Prestashop
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Привязать полностью дизайн PSD к PrestaShop

    Стандартный, обычный интернет-магазин. Есть только сам PSD, нужно привязать к PrestaShop и настроить весь функционал, чтобы получился нормальный, рабочий интернет магазин. Интересует максимально недорогой вариант, поэтому выберу именно его. Жду ваших предложений по цене. Желательно оставить именно ...

    Prestashop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Laptzov
Юрий 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов(-1)
$150
10 баллов
9 лет назад
Верстка из PSD и привязка к Wordpress
Отличный заказчик! Долго с ним работали!
Самый крутой исполнитель которого я когда либо встречал. Работаю уже на протяжении полу года с ним. - Ответственный - Всегда отвечает за слова и сроки - Много знает, а если что то не знает, пытается разобраться - Погружается в потребности клиента! Юра Маг и Волшебник!
Ответный отзыв
kimmer
Кирилл 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Привязать верстку к PrestaShop 1.4.10
Прекрасный заказчик! Хорошо понимает и объясняет, что хочет получить в итоге. Приятен в общении. Итого: хорошее ТЗ, своевременная оплата, постоянный контакт! Побольше бы таких заказчиков, всем рекомендую!
Отличный, ответственный программист! Сделал поясностью сайт на prestashop с нуля. Доработал функционал, переписывал некоторые модули. Работу выполнял по обещанию в срок! Сейчас работаем по SEO оптимизации. Кирюха молодец! Спасибо!
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