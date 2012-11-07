KirillVino

1. Вес баннера не должен превышать 149 килобайт. 2. Допустимые форматы - GIF,JPG, JPEG, PNG. 3. Размеры баннеров: 320 x 50 320 x 100 468 x 60 728 x 90 250 x 250 200 x 200 336 x 280 300 x 250 120 x 600 160 ...
- $30Баннеры18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Необходимо сверстать и привязать 4 мекета к Wordpress Все эти 4 страницы прикрепил к проекту. Из функционала: - слайдер - форма обратной связи + попапы для видео и обратного звонка 1. После привязки должна быть возможность редактирования страниц через админку 2. Весь ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Скрин страница прикреплен к проекту, необходимо сверстать плюс добавить форму обратной связи Наличие портфолио Отзывы Оставляйте свои контактны SkypeHTML-верстка15 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу ОПЫТНОГО программиста работающего на престе 1.4.10 сайт: loveyounow.ru Необходимо: 1. Изменить шрифт на сайте (+ подрпавить верстку на сайте) 2. Исправить баги на сайте: а)неправильно отображаются наличие товара, например, есть товара и у него 3 комбинации, если по ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо провести внутреннюю оптимизацию кода интернет магазина интим товаров и нижнего белья на CMS Prestashop 1.4.10. Плюс продвигать сайт по ключевым словам. Я сам составляю слова по которым нужно продвигаться + предоставлю целевые страницы. (в основном будем ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется программист имеющий опыт работы в Pretashop 1.4.10 на постоянное сотрудничество. Обязанности 1. Задание будут простые (например, переставить блок с товарами, доработать страницу с брендами, сверстать 1 страницу, оптимизировать код 1-й страницы, добавить телефон снизу итд) Условия ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть уже свертанный сайт + есть psd макеты http://dreik.tk/zakaz/loveyounow/katalog.html http://dreik.tk/zakaz/loveyounow/kartochka.html http://dreik.tk/zakaz/loveyounow/oformlenie.html http://dreik.tk/zakaz/loveyounow/korzina.html + еще главная. Меню вверху будет выпадающим. Оплата СТРОГО поэтапная. После успешного выполнения работы, возможен вариант удаленного сотрудничества с помесячной оплатой. Рассмотрю только бюджетные варианты, дорогие, к сожалению, не потяну. Предлагайте ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Пожалуйста, пишите примерную цену, чтобы я понимал с кем имею дело. Добрый день! Есть PSD шаблон магазина (рисовал сам и другом). Нужно привязать к престе (кстати, не обязательно именно к ней, если есть дешевле варианты, можно будет рассмотреть) Версия ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Стандартный, обычный интернет-магазин. Есть только сам PSD, нужно привязать к PrestaShop и настроить весь функционал, чтобы получился нормальный, рабочий интернет магазин. Интересует максимально недорогой вариант, поэтому выберу именно его. Жду ваших предложений по цене. Желательно оставить именно ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад