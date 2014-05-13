Нарисовать 1 баннер в 18 размерах

Необходимо разработать баннер, для рассылки по e-mail, должна помещаться в письмо ( без прокрутки) текст отправлю напрямую исполнителю. Не работаю с исполнителями без отзывов. Качество!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Вес баннера не должен превышать 149 килобайт.
2. Допустимые форматы - GIF,JPG, JPEG, PNG.
3. Размеры баннеров:
320 x 50
320 x 100
468 x 60
728 x 90
250 x 250
200 x 200
336 x 280
300 x 250
120 x 600
160 x 600
300 x 600
970 x 90
240 x 400
980 x 120
930 x 180
250 x 360
580 x 400
970 x 250
- Похожие заказы
- Баннеры12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Есть заказ сделать банер-слайдер по типу http://www.husqvarna.com/ru/home/ http://www.pfaff.com/ru/ Там не модели мне интересуют, а красивый дизайн и смысл в баннере, в том что они конкретно и профессионально занимаются такой техникой и у них богатый выбор и ...Завершен10 лет назад
Добрый День, мелочная работа, надо, в 12 флеш баннеров изменить техт.. изходник .fla есть ! и в 12 jpg тоже самое ... изходник отсуствует Спосибо PS: Прошу реалные цены работы то на 15 минут!Завершен10 лет назад
Необходимо создать оформление для социальных групп, для каждой соцсети изготовить логотип - аватарку и 4 баннера с текстом в альбом, № телефона, адресом сайта. Тематика - финансовая Также 1 видео ролик на YouTube 1 ) VKонтакте 2 ) ...Баннеры4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать/сделать 4–5 баннеров размером 570x380 в интернет-магазин детских товаров, в карусель на главной странице. Подробную информацию вышлем выбранному исполнителю.Баннеры35 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Требуется красивый, но самое главное - привлекающий внимание баннер на сайт. Можно gif. Жду ваши предложения и примеры работ. Подробности исполнителю в ЛС.Баннеры25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
баннер будет размещен здесь http://38mama.ru/forum/ справа размеры 175х220 Палитра баннера RGB Максимальный размер баннера: 25Kb Баннер должен иметь видимые границы, не совпадающие с цветом фона страницы сайта на баннере должно быть - внизу указан адрес - Regtaim.ru - высота 20-30 ...Завершен10 лет назад
- $50
Гляньте картинку http://diabet-med.com/wp-content/uploads/2013/02/diabet_2_tipa.jpg Нужно сделать красивый плакат, который будет отражать ту же идею. При лечении диабета 2 типа на первом месте - низко-углеводная диета. А таблетки и инсулин - аж на третьем, а не на первом, ...Завершен10 лет назад
- $8
Требуется разработать рекламный баннер в газету. Реклама службы такси. рекламе можно отобразить следующее: -легко запоминающийся номер: 5-4444 -автомобили не старше 2010 года -при подаче-бесплатные 10 минут ожидания -заказ такси по Ленинградской области и дальше -возможность заказать такси для курьерской доставки -вызов ...Баннеры8 заявокЗакрыт10 лет назад