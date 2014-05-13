Требуется красивый баннер

баннер будет размещен здесь http://38mama.ru/forum/ справа размеры 175х220 Палитра баннера RGB Максимальный размер баннера: 25Kb Баннер должен иметь видимые границы, не совпадающие с цветом фона страницы сайта на баннере должно быть - внизу указан адрес - Regtaim.ru - высота 20-30 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется красивый, но самое главное - привлекающий внимание баннер на сайт. Можно gif.
Жду ваши предложения и примеры работ.
Подробности исполнителю в ЛС.
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