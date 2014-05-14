Баннер-картинка для сайта

$30
БаннерыЗавершен1 заявка158 просмотров
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Нужно нарисовать картинку для сайта СК-Профкомплект, для новости «Мы в соц.сетях».

Сюжет:

Рекламный щит с логотипом и с иконками логотипами соц.сетей — Гугл+, Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте, Ютуб

Щит можно под углом поставить или прямо, на фоне неба или дороги.

10 лет назад
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
Как всегда, все на высшем уровне и раньше срока! Спасибо!
Как всегда сотрудничество прошло отлично, отдельно стоит отметить четкое тех. задание, постоянную связь и моментальную оплату. Мои рекомендации!
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