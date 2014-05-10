Необходимо сделать редизайн 5 кнопок. + 6 картинок. В общем стиле сайта. Пример покажу. Кто готов выполнить? впредь понадобится обновлять и рисовать новые за доп. плату.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно прорисовать баннер с календарем и раздел к которому он ведет.Прототипы пришлю лично
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