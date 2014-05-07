25 GIF баннеров – нужно 15 исполнителей

БаннерыЗакрыт21 заявка241 просмотр
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Нужно сделать 25 баннеров для одного товара (товары: часы, аксессуары, товары для похудения). Причем это не ресайз одного и того же баннера. Все 25 баннеров должны быть разные по дизайну. ТЗ, общее, какие заголовки у баннеров будут, какие фотографии можно использовать, какое название у товара, какие идеи можно обыграть в баннере – я вам дам. Все остальное сами додумываете.

Общие требования ко всем баннерам:

1. Баннеры в формате Gif

2. Размер загружаемого баннера должен точно соответствовать выбранному размеру баннера. Например: если выбран размер 728х90, то загружаемый баннер не должен превышать этот размер или быть меньше. Максимальный вес баннера – 120 кб.

3. Один баннер – один размер:

980*120

970*90

930*180

728*90

580*400

500*200

500*100

468*120

468*60

384*115

336*280

320*60

300*600

300*300

300*250

270*60

250*360

250*250

250*130

240*400

240*100

234*60

230*60

200*300

200*200

P.S. Внимательно прочитайте условия, это не ресайз, каждый баннер должен быть индивидуален!

Примеры баннеров которые удовлетворяют моим требования прикрепил к проекту.

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Всего нужно 15 комплектов по 25 баннеров. Поэтому выберу 15 исполнителей. От вас цена за комплект из 25 баннеров и сроки выполнения работы. Сегодня к 22:00 определюсь с исполнителями и вышлю материалы. Указанный вами срок начнет отсчитываться с этого момента.

На первые 5 баннеров можем сделать сбр, все остальное оплата по вебмани через проекцию сделки, либо с пост-оплатой.

P.P.S. Естественно с теми кто себя покажет хорошо, будем продолжать сотрудничество на постоянной основе.

Бюджет обязательно хорошо просчитайте, у тех кто от балды заломит неадекватную цену шансов никаких нет.

10 лет назад
art-kirov
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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